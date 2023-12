Handyverbot: Diese Regeln stellt Julia Roberts für Kids auf!

Sie plaudert aus dem Nähkästchen! Julia Roberts (56) und ihr Mann Danny Moder (54) sind stolze Eltern von drei Kindern: Drei Jahre nach ihren zweieiigen Zwillingen Phinnaeus Walter (19) und Hazel (19) bekamen die Schauspielerin und der Kameramann ihren Sohn Henry Daniel (16). Inzwischen sind die Promi-Sprösslinge bereits junge Erwachsene. Ihre Rolle als Mama nimmt die Oscar-Preisträgerin dennoch ernst: Julias Kids müssen sich an Regeln halten!

Im Interview mit Today gibt die 56-Jährige einen seltenen Einblick in ihre Kindererziehung. Wie handhaben sie und ihr Ehemann den Umgang der Familie mit Smartphones und Co.? "Für uns gibt es ganz einfache Regeln: Wir haben eine Ladestation, an die jeder sein Handy hängt, wenn er nach Hause kommt", erklärt die dreifache Mama und betont: "Es gibt keine Telefone am Tisch, ganz sicher."

Und wie stehen ihre Kinder dazu? Hazel, Phinnaeus und Henry machen die Erziehungsmethoden wohl nichts aus – ganz im Gegenteil. "Ich weiß meine beiden älteren Kinder sehr zu schätzen, weil sie mir immer noch erlauben, Mutter für sie zu sein", verrät die "Pretty Woman"-Darstellerin und fügt hinzu: "Ohne mit den Augen zu rollen und mit viel Verständnis."

Getty Images Julia Roberts, Schauspielerin

Instagram / juliaroberts Schauspielerin Julia Roberts mit ihren Zwillingen

Getty Images Daniel Moder und Julia Roberts im Mai 2012

