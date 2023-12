Suki Waterhouse streichelt Babybauch auf dem roten Teppich

Eine süße Geste! Viel wurde um möglichen Nachwuchs bei Suki Waterhouse (31) und Robert Pattinson (37) spekuliert. Bei einem ihrer Konzerte machte die Sängerin vor Kurzem offiziell: Das Paar erwartet ein Baby. Ihren wachsenden Bauch habe sie einfach nicht länger verstecken können. Jetzt stand das erste Event seit der großen Verkündung auf dem Plan. Die werdende Mama Suki zeigt ihre kleine Kugel auf dem roten Teppich!

Sukis elegantes rotes Tüllkleid mit einer großen Rose auf dem Bauch kaschierte die kleine Wölbung zwar, aber verstecken will sie ihre Schwangerschaft anscheinend trotzdem nicht mehr. Auf dem roten Teppich der Fashion Awards in London legt die "Daisy Jones and the Six"-Darstellerin schließlich sanft eine Hand um ihren wachsenden Babybauch, während sie für die Kameras posierte. Der werdende Papa Robert war jedoch nicht an ihrer Seite.

Doch auch wenn sie sich seit der Verkündung der Schwangerschaft nicht mehr als Paar gezeigt haben – Suki und Robert sind wohl überglücklich über ihren baldigen Familienzuwachs. Wie ein Insider wissen will, hatten die beiden diesen nächsten Schritt in ihrer Beziehung wohl längst geplant.

Anzeige

Getty Images Suki Waterhouse

Anzeige

Getty Images Suki Waterhouse

Anzeige

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson im Rahmen der Met Gala 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de