Yeliz Koc und Yasins Kuss: Netz lacht über Paulinas Blicke!

Ihre Reaktion amüsiert die Zuschauer! Gestern stand das große Finale von Promi Big Brother an – tatsächlich durfte Yeliz Koc (30) die 100.000 Euro mit nach Hause nehmen. Die Bachelor-Bekanntheit bekam zahlreiche Glückwünsche von den Fans und ihren Liebsten. Ihr Flirt Yasin Mohamed (32) überraschte sie sogar direkt nach dem Sieg und knutschte sie im TV ab. Eine Geste, die vor allem seine Ex Paulina Ljubas (26) anscheinend ziemlich cringe fand!

Bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" kamen nach Yeliz' Siegerehrung einige Kandidaten zusammen – auch Paulina. Das bedeutet, dass die Kölnerin sich ansehen musste, wie ihr Verflossener und die Hannoveranerin rumknutschen. Und ihre Blicke sagen alles: Total verwirrt schaute sie immer wieder zu Yasin und Yeliz rüber. Daraufhin griff sie auch mit einem Augenrollen zu ihrem Weinglas. Paulina machte kein Geheimnis daraus, wie unangenehm sie die Situation fand.

Das Netz feiert sie dafür! Auf Instagram kursiert ein Clip, den zahlreiche Fans und auch Promis kommentieren. "Ich könnte mich wegschmeißen", lacht beispielsweise Julian FM Stoeckel (36). "Wer würde da nicht so gucken, wenn der problematische Ex mal wieder auf Big Love macht" und "Ich habe genauso geguckt und ich bin keine Ex. Diese Showeinlage war aber auch mehr als cringe", betonen zwei User zudem.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

"Ex on the Beach", Staffel 4 – Folge 12, RTL+ Paulina Ljubas und Yasin Mohamed bei "Ex on the Beach" 2023

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, ehemaliger "Temptation Island"-Kandidat

