Nach Promi-BB-Sieg: Yeliz Koc und Yasin knutschen im TV!

Yeliz Koc (30) lässt nach ihrem Promi Big Brother-Sieg ihren Gefühlen freien Lauf! Am Montagabend gewann die Influencerin das beliebte Reality-TV-Format. Nach zwei Wochen im Container durfte die Mutter einer Tochter nicht nur mit dem Pokal, sondern auch mit dem Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro nach Hause gehen. Kurz nach ihrem Promi-BB-Triumph wird die Beauty von einer besonderen Person überrascht – und zwar von ihrem Flirt Yasin Mohamed (32). Yeliz und Yasin knutschen auch direkt vor laufenden Kameras!

Bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show" schleicht sich Yasin in das Studio und überrascht seine Yeliz. Daraufhin wird es zwischen den beiden Turteltauben auch schnell so richtig innig. Er nimmt seine Liebste in den Arm und knutscht sie immer wieder ab. Den romantischen Moment im TV lassen die beiden allerdings unkommentiert.

Im Container plauderte Yeliz bereits aus, was zwischen ihr und Yasin abgeht. "Wir sind nicht zusammen. Wir kannten uns aus einem Format und haben Zeit zusammen verbracht", erklärte sie Mitbewohnerin Dilara Kruse. Auch körperlich und ernster sei es geworden: "Er hat dann schon irgendwann mal in den Raum geworfen, dass er möchte, dass ich dann niemanden mehr treffe und er halt auch nicht."

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Anzeige

Instagram / yasin__11_ Yeliz Koc und Yasin Mohamed im November 2023

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de