Darum könnte es in einem Spin-off von "The Crown" gehen!

Diese Geschichten wurden noch nicht erzählt! Seit 2016 bekommen eingefleischte Royal-Fans mit der Serie The Crown nun schon Einblicke in das Leben von Queen Elizabeth II. (✝96) und ihrer Familie. Noch diesen Monat wird das heiß ersehnte Finale auf Netflix abrufbar sein – doch die Zuschauer lechzen nach mehr! Offenbar gibt es sogar schon einige Ideen, wie ein Spin-off von "The Crown" aussehen könnte.

Wie einer der Produzenten des Netflix-Hits, Andy Harries, im Podcast "Have You Seen?" verrät, seien so einige Ereignisse ausgelassen worden. "Ich denke, dass Peter [Morgan] oder einer der anderen Produzenten eines Tages viele der Geschichten offenlegen werden, gegen die wir uns entschieden haben", erklärt er. Dazu gibt der Filmemacher auch ein Beispiel: "Fergie ist nicht häufig vorgekommen. Wir haben die Zehen-Saug-Geschichte nicht eingebunden."

Bereits vor wenigen Wochen äußerte sich auch Serienschöpfer Peter Morgan bezüglich möglicher Pläne für ein Spin-off – der möchte aber offenbar eine völlig andere Richtung einschlagen! "Wenn ich wieder in 'The Crown' eintauchen würde, dann würde ich auf jeden Fall in der Zeit zurückgehen", erzählte er gegenüber Variety.

