So verärgert ist Harry über Dianas Tod im "The Crown"-Finale

Das muss für Prinz Harry (39) schwer sein! Die sechste und finale Staffel von The Crown hat vor wenigen Tagen gestartet. Die Netflix-Adaption thematisiert das Leben des britischen Königshauses und ist dabei sehr beliebt bei den Fans. Bei den Royals sorgen jedoch viele der dargestellten Momente für Unbehagen. So zählt auch der Tod von Prinzessin Diana (✝36) zu diesen. Das traumatische Ereignis verletzt vor allem eine Person: Harry kann sich nicht mit der Verfilmung anfreunden!

Die Expertin Maya Riaz gibt ihre Einschätzung gegenüber The Mirror preis: "Ich denke nicht, dass Harry die neue Staffel anschauen wird." Der tragische Autounfall, der zum Tod seiner Mutter geführt hatte, soll zwar nicht direkt dargestellt werden. Die Monate vor Dianas Ableben sind aber dennoch Thema. "Er hat darüber gesprochen, wie erschütternd diese Zeit für ihn war. Es wird ihn verärgern, da er vielleicht das Gefühl hat, dass so was nicht zur Unterhaltung nachgestellt werden muss!", analysiert Maya.

Bereits in der Vergangenheit äußerte sich auch Prinz William (41) zu der Verkörperung von Diana in der TV-Serie. So sei der Thronfolger gar nicht begeistert von der Art und Weise, wie sie in der Serie dargestellt werde. Laut engen Freunden sei er "sehr verletzt über die Ausbeutung seiner verstorbenen Mutter", wie sie gegenüber Daily Beast berichteten.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana, Andrew Gailey, Prinz Charles, Prinz Harry und Prinz William, 1995

Anzeige

Daniel Escale/Netflix Dodi und Diana in "The Crown"

Anzeige

Getty Images Prinz William, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de