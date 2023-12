Laut BFF Camila wird Suki Waterhouse "fantastische" Mutter!

Camila Morrone (26) hält große Stücke auf ihre Freundin Suki Waterhouse (31). Die beiden Schauspielerinnen lernten sich am Set der US-amerikanischen Serie "Daisy Jones & The Six" kennen und freundeten sich an. Mittlerweile gehen sie zusammen durch dick und dünn. Kein Wunder also, dass sich das Model ganz besonders über die Schwangerschaft ihrer Kollegin und die bevorstehende Zeit mit dem Baby freut! Camila ist sich sicher, dass Suki eine fantastische Mutter sein wird!

Gegenüber E! News spricht sie in den höchsten Tönen über die werdende Mama. "Sie ist wirklich eine meiner besten Freundinnen, ich bewundere sie. Genauso wie sie mit Gelassenheit, Eleganz und britischer Coolness durch ihr Leben geht, wird sie es auch als Mutter tun", schwärmt sie und fügt hinzu: "Sie wird fantastisch sein." Suki sei der "wundervollste Mensch", und das Baby von Partner Robert Pattinson (37) liebe Camila jetzt schon.

Die zukünftigen Eltern können es kaum erwarten. "Dass sie ein Baby bekommen, ist für sie eine absolute Freude. Sie sind total begeistert", plaudert ein Insider Anfang Dezember gegenüber People aus. Ein weiterer verrät, dass der Twilight-Star und seine Geliebte für ein Kind bereit seien und es das ist, was beide wollen.

MEGA Suki Waterhouse, Schauspielerin

Getty Images Camila Morrone, Model

Getty Images Robert Pattinson und Suki Waterhouse während eines Events

