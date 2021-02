Jetzt ist ihr Glück komplett! Im Oktober 2020 verkündeten Jamie Jewitt und seine Freundin Camilla Thurlow: Sie sind zum ersten Mal Eltern geworden. Das britische Love Island-Pärchen hat ein Mädchen bekommen – Nell Sophia. Knapp vier Monate nach der Geburt seines Kindes stellte der Reality-TV-Star der Mutter seiner Tochter nun die Frage aller Fragen: Er bat sie, seine Frau zu werden – und sie hat "Ja" gesagt!

Das gab Camilla nun auf ihrem Instagram-Account bekannt. Das Süßeste an dem Antrag: Jamie fragte seine Freundin mit der Hilfe ihres gemeinsamen Töchterchens Nell, ihn zu heiraten. Der 30-Jährige zog seiner Kleinen nämlich einen Strampler an, auf dem stand: "Willst du meinen Daddy heiraten?" – wie das veröffentlichte Foto des Trios zeigt, hat sie den Antrag angenommen. So wie es klingt, hätte der Brite keinen besseren Weg finden können, seiner Partnerin einen Antrag zu machen. "Nur du kannst mich so überraschen. Was für ein perfekter Abend mit diesen beiden, meinem zukünftigen Ehemann und unserem Liebling", schwärmt die Brünette.

Nicht nur Camilla bringt ihre Freude in einem Post zum Ausdruck, auch ihr Schatz lässt es sich nicht nehmen und teilt seinen Followern mit, wie überglücklich er gerade ist. "Ich werde kläglich dabei versagen, wenn ich versuche zu beschreiben, wie ich mich gerade fühle. Ich werde nur sagen, dass ich alles, was ich brauche, genau hier habe. Ich kann es nicht erwarten, dich meine Frau zu nennen", betont Jamie.

Instagram / camillathurlow Camilla Thurlow im Februar 2021

Instagram / camillathurlow Jamie Jewitt, Camilla Thurlow und ihre Tochter Nell im Februar 2021

Instagram / camillathurlow Jamie Jewitt, Camilla Thurlow und ihre Tochter Nell

