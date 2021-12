Camilla Thurlow und Jamie Jewitt überraschen kurz nach ihrer Hochzeit mit einer wunderschönen Nachricht! Die beiden Realitystars lernten sich vor einigen Jahren bei UK-Love Island kennen und lieben. Im vergangenen Jahr erblickte ihr erstes Kind, eine Tochter, das Licht der Welt. Im September krönte das Paar seine Liebe dann mit dem Jawort. Nun wird ihre Familie um ein Mitglied größer: Camilla ist wieder schwanger!

Das verkündete das Paar jetzt mit einem niedlichen Video auf Instagram. In dem Clip basteln Camilla und Jamie mit ihrer Tochter Baumschmuck. Auf einem Anhänger steht "? Juni 2022". In ihrem Post bestätigten sie dann, was viele Fans wohl schon ahnten. "Wir hatten dieses Jahr ein frühes Geschenk und könnten nicht dankbarer sein. Wir drei sind bald zu viert, Juni 2022", verrieten die baldigen Zweifach-Eltern überglücklich.

In dem Clip ist sogar schon Camillas Babybauch zu erkennen. Weitere Details zu der Schwangerschaft gab das Paar noch nicht bekannt. Die Fans der TV-Stars sind aber auch jetzt schon ganz aus dem Häuschen über die News. In den Kommentaren überhäufen sie Jamie und Camilla mit Glückwünschen.

Anzeige

Getty Images Jamie Jewitt und Camilla Thurlow, März 2019

Anzeige

Instagram / camillathurlow Jamie Jewitt, Camilla Thurlow und ihre Tochter Nell im Februar 2021

Anzeige

Instagram / camillathurlow Jamie Jewitt und Camilla Thurlow im September 2020

Anzeige

Glaubt ihr, dass die beiden bald das Geschlecht verkünden werden? Ja, ganz sicher. Das dauert bestimmt noch etwas. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de