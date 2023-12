Matthias Schweighöfer gab alles für Rolle als Frank Farian!

Er hat sich Tipps beim Original geholt! Am 21. Dezember startet "Girl You Know It’s True" in den deutschen Kinos. Der Streifen erzählt vom Aufstieg und Niedergang des überaus erfolgreichen Projekts Milli Vanilli in den 80er-Jahren. Matthias Schweighöfer (42) verkörpert im Film Frank Farian, den Produzenten des R&B-Duos. Gegenüber Promiflash verrät Matthias nun, wie intensiv er sich dafür vorbereitet hat!

Im exklusiven Promiflash-Interview gibt der 42-Jährige preis, dass er sich für seine "Girl You Know It’s True"-Rolle sogar persönlich mit Frank getroffen habe. "Das war interessant. Er ist ja eine interessante Persönlichkeit. Und es war wichtig, mal mit ihm zu reden", erklärt der Schauspieler und fügt hinzu: "Damit er das Go dafür gibt und sagt: 'Mach den Film, aber karikiere mich nicht, mach' keine Persiflage.'"

Darüber hinaus hat sich Matthias aber auch noch auf andere Weise auf den Film vorbereitet. "Ich habe viel Dialekt und viel über Musik gelernt und über die Strukturen, die die damals hatten", plaudert der Blondschopf aus. Vom damaligen Skandal habe er allerdings nur wenig mitbekommen, wie er im Gespräch verrät: "Die Mauer ist damals gefallen – ich war sehr jung und das Thema der Wiedervereinigung war natürlich mehr präsent."

Frank Farian, Musikproduzent

Matthias Schweighöfer im Dezember 2023

Elan Ben Ali, Tijan Njie, Bella Dayne und Matthias Schweighöfer bei "Girl You Know It's True"-Premie

