Frank Farian meldete sich mit besorgniserregenden Nachrichten bei seinen Fans! In den Siebziger- und Achtzigerjahren machte sich der gebürtige Rheinländer einen Namen als Musikproduzent. Mit Bands wie Boney M. oder La Bouche gingen Welthits wie "Daddy Cool", "Ma Baker" oder "Rivers of Babylon" in die Musikgeschichte ein. Privat hatte der Künstler zuletzt jedoch mit gesundheitlichen Beschwerden zu kämpfen. Frank musste sich für eine lebensrettende Herz-OP unters Messer legen!

Wie Frank nun selbst in einem Interview verriet, musste er sich einer Operation am Herzen unterziehen. "Mir wurde eine Schweine-Herzklappe eingesetzt, weil meine eigene sich mit dem Alter verengt hatte", erklärte der Hit-Produzent gegenüber Bild und fügte hinzu, dass der Eingriff lebensnotwendig gewesen sei. "Ohne die neue Herzklappe wäre ich womöglich gestorben. Sie hat mir das Leben gerettet", berichtete er weiter.

Auch wenn Frank die Klinik am nächsten Tag schon wieder verlassen durfte, befindet sich der 80-Jährige momentan noch in einer ambulanten Rehaklinik und muss Medikamente einnehmen. "Das ist ein ähnlicher Wirkstoff wie bei Viagra und hat einen schönen Nebeneffekt", lachte er – dabei sei er heute einfach nur froh, dass er noch lebt.

Getty Images Frank Farian bei der European Music & Media Night in Berlin, 2008

TF2/HS1/WENN/Newscom/The Mega Agency Frank Farian im April 2006

TM5/WENN/Newscom/The Mega Agency Frank Farian, Musikproduzent

