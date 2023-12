"Nicht bereit": Yeliz Koc will keine Beziehung mit Yasin!

Sie will erst mal keine Partnerschaft! Yeliz Koc (30) und Yasin Mohamed (32) sorgen in der letzten Zeit für ordentlich Furore! Nachdem sich die beiden Realitystars mehrfach zusammen im Netz präsentiert hatten, waren sich die Fans sicher, dass zwischen ihnen etwas läuft. Während die Beauty im Promi Big Brother-Container saß, plauderte sie aus, dass sie und der Sportler sich momentan näher kennenlernen – und auch er schwärmte während ihrer Abwesenheit von ihr. Gegenüber Promiflash erklärt Yeliz nun, wie es zwischen ihr und Yasin weitergeht!

Wie Yeliz im Promiflash-Interview verrät, werde es zwischen den beiden zunächst weitergehen wie bisher: "Wir verhalten uns wie in einer Beziehung, aber für den offiziellen Schritt, eine ernsthafte Beziehung einzugehen, bin ich noch nicht bereit." Dennoch scheint es zwischen den beiden Kampf der Realitystars-Teilnehmer sehr gut zu laufen: "Wenn es weiter so läuft wie aktuell, dann ist er vielleicht bald mein neuer Partner", deutet Yeliz an.

Nachdem die Mutter von Snow (2) die Show als Siegerin verlassen hatte, überraschte Yasin seine Liebste bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show". Schnell wurde es zwischen den Turteltauben ganz innig: Sie fielen sich in die Arme und er überhäufte sie mit Küssen.

Sat.1 Yeliz Koc bei "Promi Big Brother"

RTL Yasin Mohamed, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Instagram / yasin__11_ Yeliz Koc und Yasin Mohamed im November 2023

