Suki Waterhouse mit kleinem Babybauch und Robert unterwegs

Da sind die werdenden Eltern! Erst vor wenigen Tagen wurden süße Neuigkeiten von Robert Pattinson (37) und Suki Waterhouse (31) bekannt: Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Laut einem Insider soll der Nachwuchs der beiden Schauspieler nach fünf Jahren Beziehung geplant gewesen sein. Die beiden sollen darüber, dass es nun geklappt hat, total begeistert sein. Nach den Baby-News zeigen sich Suki und Robert nun erstmals zusammen.

Am Mittwoch besuchten Suki und Robert die Premiere von dem neuen Film "Poor Things". Paparazzi lichteten die beiden vor der Location in New York ab. Und dabei fiel besonders Sukis Babybauch auf – dieser ist inzwischen schon deutlich sichtbar! Für das Event trug die werdende Mama eine cremefarbene Hose aus Satin und ein passendes transparentes Oberteil. Um sich vor der Kälte zu schützen, trug die 31-Jährige über ihrem Look eine schwarze Lederjacke und einen dunkelgrauen Schal.

Suki und Robert erschienen zusammen mit Taylor Swift (33) zur Premiere. Die Sängerin setzte im Gegensatz zu ihren Freunden auf ein edles Outfit. Dieses setzte sich aus einem schwarzen Maxikleid und einem kuscheligen Fellmantel zusammen.

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der Met Gala 2023

Backgrid / ActionPress Suki Waterhouse in New York, Winter 2023

MEGA Taylor Swift im Dezember 2023

