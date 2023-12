"Will mich glänzen sehen": Jennifer Lopez schwärmt von Ben

Sie schwebt auf Wolke sieben! Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) sind bereits seit über einem Jahr miteinander verheiratet. Nachdem es kürzlich einige Krisengerüchte um ihre Beziehung gegeben hatte, scheinen die Sängerin und der Schauspieler aktuell wieder total verliebt zu sein. Erst vor wenigen Tagen zeigten sich die beiden turtelnd in der Öffentlichkeit. Jetzt schwärmt Jennifer in höchsten Tönen von ihrem Ben.

Im Interview mit Extra erklärt die 54-Jährige: "Wir sind echte Partner, nicht nur bei der Arbeit, sondern auch im Leben, als Eltern, als Liebhaber, als Paar." Sie bespreche alles mit ihrem Mann, weil sie ihm so sehr vertraue. "Ich weiß, dass er die besten Absichten hat", schwärmt die "Let's Get Loud"-Interpretin. "Er hat keine anderen Ziele, als mich so gut wie möglich glänzen zu sehen, und das möchte ich auch für ihn, also will ich definitiv immer seine Meinung hören", ergänzt sie.

In einem früheren Interview mit Vogue hatte die "Manhattan Love Story"-Darstellerin ausgeplaudert, dass sie sich dank ihres Ehemannes mehr denn je liebe. "Ben möchte, dass ich meinen eigenen Wert kenne und schätze", betonte sie.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im März 2023

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Mai 2023

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, Ralph Lauren Runway Show Oktober 2022

