Ben Affleck und Jennifer Lopez zeigen sich ganz verliebt!

Sie genießen ihre Zeit zu zweit! Ben Affleck (51) und Jennifer Lopez (54) hatten im vergangenen Jahr den Schritt vor den Traualtar gewagt und sich die ewige Treue geschworen. Doch schon kurz nach ihrer Hochzeit kamen Gerüchte auf, dass es bei dem Schauspieler und der Sängerin kriseln soll. Auf den neuesten Schnappschüssen der beiden Hollywoodstars ist von einer Liebeskrise allerdings nichts zu sehen: Bei einem Spaziergang zeigen sich Ben und Jennifer ganz innig!

Paparazzi lichteten die Turteltauben bei einem morgendlichen Spaziergang in der Sonne ab. Dabei konnte das Liebespaar die Finger nicht voneinander lassen: Immer wieder blieb das Hollywood-Traumpaar stehen, um sich zu umarmen und zu küssen. Dabei strahlten Ben und Jennifer bis über beide Ohren und machten einen glücklichen und unbeschwerten Eindruck.

Wie Bild kürzlich berichtete, scheint zwischen den beiden jedoch wohl nicht alles glattlaufen. So sollen sie sogar eine Paartherapie machen. Während Ben diese für Geldverschwendung halte, weil er mit der Beziehung überglücklich sei, soll sich J.Lo an so einigen Dingen stören – allem voran an seinem Rauchen.

Thecelebrityfinder/MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im November 2023

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Mai 2023

Thecelebrityfinder/MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck im November 2023

