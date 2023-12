Mit diesen Stars singen die "The Voice"-Talente im Finale!

Bei The Voice of Germany herrscht am Freitag Staralarm! Für fünf Talente steht das große Finale an: Joy Esquivias, Emely Myles, Egon Herrnleben, Malou Lovis Kreyelkamp und Desirey Sarpong Agyemang kämpfen um den Sieg und damit gleichzeitig auch um einen Plattenvertrag. Dabei bekommen die Nachwuchsmusiker im Showdown tatkräftige Unterstützung: Denn einige große Stars aus der Branche performen mit ihnen zusammen!

Auf Instagram verkündet die beliebte Talentshow nun, welche Promis im Finale auf der Bühne stehen werden. Emely wird gemeinsam mit Joy Denalane (50) singen – ihr Kollege Egon aus dem Team von Ronan Keating (46) wird mit den Giant Rooks auf der Bühne stehen. Besonders emotional wird es für Malou: Sie performt gemeinsam mit James Blunt (49)! Nico Santos (30) eilt zudem Desirey zur Seite, während Joy sich über Emeli Sandé (36) als Duettpartnerin freuen darf.

Neben den Duetten mit den großen Stars werden die Finalisten zudem mit ihren Coaches zusammen performen. Außerdem gibt es für alle Talente eine Premiere: Sie dürfen erstmals ihre ganz eigenen Songs singen! An diesen arbeiteten sie in den vergangenen Wochen schon mit.

Getty Images James Blunt in Frankfurt 2018

Getty Images Nico Santos, Sänger

Frederic Kern / Future Image / Action Press Shirin David und Joy Esquivias im Halbfinale von "The Voice of Germany"

