Lasagne-Party und Co.: So cool sind die "The Voice"-Coaches!

Bei The Voice of Germany dreht sich nicht alles um Musik – auch das Menschliche steht im Fokus! Am Freitag findet bereits das große Finale der Talentshow statt. Fünf Nachwuchssänger wollen sich den Titel und einen Plattenvertrag schnappen. Dabei bekommen sie die Unterstützung ihrer Coaches: Shirin David (28), Giovanni Zarrella (45), Ronan Keating (46) sowie Bill (34) und Tom Kaulitz (34) wollen ihre Talents zum Sieg führen. Promiflash hakt bei den Finalisten nach: Wie ticken ihre Coaches eigentlich privat?

"Giovanni ist ein supernetter Mensch. Er wie ein Vater, er kümmert sich um jeden!", schwärmt Desirey Sarpong Agyemang im Promiflash-Interview von ihrem Mentor. Das Highlight ihrer Reise: ein gemeinsames Lasagne-Essen! "Es war echt schön. Also ich bereue es auf keinen Fall, ihn gewählt zu haben", versichert sie. Und auch Joy Esquivias ist von Shirin als Coach begeistert: "Ich habe das Gefühl, dass sie von Anfang an der perfekte Coach für mich war. Sie ist ein großartiger Coach, ihre Worte haben mich sehr beeindruckt. Wir haben auch eine sehr starke Verbindung, ich denke, weil wir beide Frauen sind!"

Emely Myles und Egon Herrnleben sind im Team Ronan – und echte Fans! Gegenüber Promiflash erklärt die Musikerin: "Ronan ist ganz witzig, superlustig und auch superlieb!" Und wie kommt das Team Toll der Kaulitz-Brüder bei ihrem Talent Malou Lovis Kreyelkamp an? Die Studentin verrät: "Es ist so schön, die sind so cool, die sind richtig, richtig toll und voll herzlich und ich habe das Gefühl, die wollen einfach nur, dass es mir gut geht und dass ich Spaß habe!"

Frederic Kern / Future Image / Action Press Shirin David und Joy Esquivias im Halbfinale von "The Voice of Germany"

Instagram / rokeating Ronan Keating (mitte) mit seinen "The Voice of Germany"-Finalisten Emely und Egon

Frederic Kern / Future Image / Action Press Tom und Bill Kaulitz mit ihrem "The Voice of Germany"-Talent Malou

