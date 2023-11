Ronan Keating und Bill Kaulitz stritten auch im Backstage!

Hinter den Kulissen von The Voice of Germany sind wohl ganz schön die Fetzen geflogen. In der vergangenen Folge der Castingshow hatte Bill Kaulitz (34) seinen Co-Juror Ronan Keating (46) angezickt, nachdem sich dieser ziemlich angriffslustig gezeigt hatte. Im Podcast mit seinem Bruder Tom (34) hatte der Tokio Hotel-Frontmann zudem daran gezweifelt, ob der Brite wirklich das Beste aus den Kandidaten in seinem Team heraushole. Backstage soll es sogar noch krasser zugegangen sein!

"Tom und Bill waren der Meinung, dass Ronan sich während der Dreharbeiten schlecht benommen hat und das hat sie wirklich verärgert", verriet ein Insider gegenüber The Sun. Sie alle seien sehr ehrgeizig, wenn es um die Acts gehe. "Es wurde alles ein bisschen angespannt. Bill und Ronan hatten hinter der Bühne miteinander gesprochen und es wurde hitzig", plauderte der Informant aus.

Noch bevor die Staffel überhaupt begonnen hat, hatte Bill in seinem Podcast "Kaulitz Hills" ausgeplaudert, dass es am Set zu Reibereien gekommen war: "Ich habe mich angegriffen gefühlt. Ich habe mich gezofft. Ich gebe es jetzt einfach zu – es ist so: Wir haben uns gestritten. Ich habe es sehr persönlich genommen und bin ein bisschen ausgerastet." Mit wem er sich gestritten hatte, ließ der Musiker aber offen.

