Johnny Depp soll zu Shane MacGowans (†65) Beerdigung kommen!

Der Sänger Shane MacGowan (65) verstarb vor wenigen Tagen an den Folgen einer Lungenentzündung, nachdem er bereits jahrelang gesundheitliche Probleme hatte. Er wurde unter anderem durch den Chartstürmer "Fairytale of New York" bekannt, der nach seinem Tod in die Top zehn der Streamingdienste schoss. Nun soll die Beerdigung des Musikers stattfinden: Johnny Depp ist unter den geladenen Gästen von Shanes Beerdigung!

Gegenüber RTE verkündete der Stadtrat Seamus Morri: "Es wird eine große Beerdigung in Nenagh geben. Sie wird offen sein für alle." Auch prominente Gäste sind eingeladen. Shanes enger Freund Johnny Depp (60) und U2-Sänger Bono (63) werden erwartet. "Es werden großartige Freunde von ihm da sein, die ihn im Laufe der Jahre kennengelernt und das Leben mit ihm gefeiert haben", merkte Seamus an.

Auch Shanes Frau äußerte sich zum Tod ihres verstorbenen Mannes. "Er wird immer das Licht sein, das ich vor mir habe, das Maß meiner Träume und die Liebe meines Lebens", fasste sie ihre Trauer in Worte und spielte damit auf seinen Song "A Rainy Night in Soho" an.

Anzeige

Getty Images Shane MacGowanim Juli 2014

Anzeige

Getty Images Shane MacGowan und seine Partnerin Victoria im September 2013

Anzeige

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de