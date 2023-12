Show-Hammer: Übernehmen die Kaulitz-Twins "Wetten, dass..?"?

Das wäre die Sensation des Jahres! Im November führte Thomas Gottschalk (73) ein allerletztes Mal durch sein Erfolgsformat Wetten, dass..?. Mit der dreistündigen Liveshow gelang es dem Entertainer noch einmal, beachtliche Quoten einzufahren. Wie es mit dem Format nach seinem Abschied weitergeht, steht noch in den Sternen. Nun deuten Tom (34) und Bill Kaulitz (34) aber an, dass sie in Thomas' Fußstapfen treten werden!

In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills" sprechen die Tokio Hotel-Stars über ihre Pläne mit "Wetten, dass..?" – und die hören sich durchaus konkret und nicht nach einem Scherz an! "Tom, du hast die News platzen lassen bei der '1LIVE Krone'-Danksagung: Wir werden 'Wetten, dass..?' übernehmen", meint Bill. Schon 2024 wollen die beiden das Format wieder ins TV bringen – aber mit einem neuen Konzept. "Bis dahin wird viel passieren, wir werden vieles ändern, wir setzen uns mit dem ZDF zusammen", bestätigt Tom.

Inzwischen hat sich auch der Sender zu den Andeutungen rund um die Zwillinge geäußert – und sie weder bestätigt noch dementiert. "Wie es mit 'Wetten, dass..?' weitergeht, entscheidet das ZDF zu gegebener Zeit – und es ist noch nicht entschieden", stellt das ZDF klar.

Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?"

Anzeige

Lado Alexi Tom und Bill Kaulitz

Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass...?" im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de