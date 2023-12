Bruce Willis' Familie plant besonderes Weihnachten für ihn!

Trotz der Umstände soll Bruce Willis (68) eine gute Zeit haben. Im März 2022 wurde bekannt, dass der Hollywoodstar an Aphasie leidet. Anfang dieses Jahres wurde dann publik, dass er auch an Demenz erkrankt ist. Seither steht der Schauspieler nicht mehr vor der Kamera und befindet sich in täglicher Behandlung aufgrund seiner Erkrankungen. Auch wenn die Zeiten für Bruce und seine Familie hart , soll das Weihnachtsfest unbeschwert für alle werden!

Wie OK! berichtet, wollen Bruces Frau Emma Heming (45) und seine Töchter die weihnachtlichen Feiertage so schön wie möglich für den 68-Jährigen gestalten. "Weihnachten wird dieses Jahr für die Familie etwas ganz Besonderes sein. Und auch bittersüß", erklärt ein Vertrauter der Familie. Bruce' Zustand habe sich verschlechtert, dennoch sollen zum Fest der Liebe alle zusammenkommen. "Es bricht einem das Herz, wenn sein Gedächtnis schlechter wird, aber seine Liebe ist ungebrochen. Seine Augen leuchten immer noch, wenn er seine Liebsten um sich hat, die jeden einzelnen Tag mit Bruce schätzen", berichtet der Insider weiter.

Aphasie und Demenz sind beides Krankheiten, die schnell voranschreiten können. Deswegen weichen Bruce' Liebsten ihm nicht von seiner Seite. Mindestens ein Familienmitglied soll immer bei ihm sein. "Keiner weiß, wie viel Zeit Bruce noch hat, also genießen sie jeden Moment, den sie mit ihm verbringen können", berichtete ein Insider Us Weekly dazu.

Anzeige

Instagram / buuski Tallulah Belle Willis, Demi Moore und Bruce Willis

Anzeige

Getty Images Bruce Willis, Schauspieler

Anzeige

Instagram / buuski Bruce und Tallulah Willis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de