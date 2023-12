Natalie Portman würde Brüste nie für eine Filmrolle zeigen

Sie bleibt ihren Prinzipien stets treu. Schon seit geraumer Zeit zählt Natalie Portman (42) zu den erfolgreichsten Filmstars der Welt. Ihre Rollen in Blockbustern wie "Black Swan" oder auch Star Wars katapultierten die israelisch-US-amerikanische Schauspielerin geradewegs in den Hollywood-Olymp. Doch trotz ihrer zahlreichen Auftritte auf der großen Leinwand war für die Beauty schon immer eins klar: Natalie würde sich vor der Kamera niemals komplett hüllenlos präsentieren.

In der "The Drew Barrymore Show" stellt sich die Oscar-Preisträgerin einer Reihe von Fragen. Als sie verraten soll, welche Sache sie niemals für eine Rolle tun würde, entgegnet Natalie fragend: "Ähm... meine Brüste zeigen? Ist das wirklich prüde?" Moderatorin Drew Barrymore (48) stellt jedoch direkt klar: "Nein, das ist es nicht!" Über den Grund ihrer persönlichen Schauspielregel gibt die 42-Jährige zu verstehen: "Ich sage immer: 'Ich will nicht, dass meine Kinder Bilder im Internet sehen'." Zusammen mit ihrem Mann Benjamin Millepied (46) hat sie Sohn Aleph und Tochter Amalia.

Trotz der gemeinsamen Kinder sorgten Natalie und ihr Ehegatte zuletzt für Trennungsgerüchte. Demnach soll Benjamin die Schauspielerin mit der 25-jährigen Klimaaktivistin Camille Etienne betrogen haben. Gegenüber Page Six meinte ein Insider zu wissen: "Ben tut alles, was er kann, damit Natalie ihm verzeiht."

Getty Images Natalie Portman, 2023

Getty Images Drew Barrymore im April 2023

Getty Images Benjamin Millepied und Natalie Portman, 2011

