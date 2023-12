Oliver Pocher und Ex Sandy dabei: Stars glitzern bei Gala!

Für diesen Anlass schmeißen sich die Stars ganz besonders in Schale! Heute Abend findet in Berlin die alljährliche "Ein Herz für Kinder"-Spendengala statt, bei der Stars aus Film, Fernsehen, Musik und Co. Geld für hilfsbedürftige Kinder sammeln. Die ganze Nacht sitzen die Prominenten am Telefon und nehmen Spenden entgegen. Auch outfittechnisch legen sie sich dafür ziemlich ins Zeug: Das sind die schönsten Looks der Gala!

Das inoffizielle Kleidungsmotto des Abends scheint Glitzer zu sein, denn viele der Gäste strahlen in funkelnden Styles. Allen voran Sandy Meyer-Wölden (40), die mit ihrem Ex-Mann und neuem Podcast-Kollegen Oliver Pocher (45) über den roten Teppich lief. Sie trug ein transparentes Spitzenkleid, auf dem zahlreiche Kristalle aufgenäht wurden. Der Komiker entschied sich für einen schwarzen Anzug mit rotem Hemd. Seine Noch-Frau Amira Pocher (31) war auch von der Partie. Die Moderatorin erschien in einem eleganten Samtzweiteiler, bestehend aus einem langen Rock mit Schlitz und einem asymmetrischen Oberteil.

Auch Anna (23) und Angela Ermakova setzten auf Glitter! Die Let's Dance-Gewinnerin posierte in einem One-Shoulder-Kleid mit tiefem Beinausschnitt neben ihrer Mama, die in einem ebenso glamourösen Dress schimmerte. Außerdem fiel Cathy Hummels' (35) silbernes Zweiteiler-Outfit im Blitzlichtgewitter besonders auf, ebenso wie Michelle Hunzikers (46). Ihr halbdurchsichtiges Kleid war über und über mit filigranen Steinchen besetzt. In weihnachtlichem Rot erschien Alexander Zverev (26). Seine Freundin Sophia Thomalla (34) wählte dazu ein Kleid mit Spitzenoberteil und glänzendem Rock.

AEDT Amira Pocher bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2023

AEDT Michelle Hunziker bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2023

AEDT Anna und Angela Ermakova bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2023

AEDT Cathy Hummels bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2023

AEDT Sophia Thomalla und Alexander Zverev bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2023

