Oliver Pocher, Ex Amira & Co. bei "Ein Herz für Kinder"-Gala

Star-Auflauf für den maximalen Erfolg! Die diesjährige "Ein Herz für Kinder"-Spendengala steht an, um Kindern in Not auf der Welt zu helfen. Zum elften Mal lädt der Gastgeber Johannes B. Kerner (59) dazu einige prominente Gesichter ein, die heute Abend in Berlin aufeinandertreffen werden. Und bei einem Zusammentreffen wird es besonders spannend: Auf der Gästeliste des Events stehen nämlich auch Oliver Pocher (45) und seine beiden Ex-Partnerinnen Amira Pocher (31) sowie Sandy Meyer-Wölden (40)!

Wie Bild berichtet, soll nach turbulenten Wochen mit hitzigen Vorwürfen nach der Trennung das Noch-Ehepaar Pocher bei dem Event erscheinen. Aber auch Ollis Ex-Frau Sandy ist mit von der Partie. Für den guten Zweck soll der Zoff jedoch keine Rolle spielen. Neben den Pochers werden weitere bekannte Persönlichkeiten wie Finanzminister Christian Lindner (44), Rapperin Katja Krasavice (27) und Tennis-Profi Alexander Zverev (26) vor Ort sein. Unterstützt wird das Charity-Event durch emotionale Auftritte wie ein Duett zwischen Schlagersänger Roland Kaiser (71) und Michelle Hunziker (46).

Auch Berühmtheiten wie Ex-Boxer Wladimir Klitschko (47), Schauspielerin Julia Beautx (24), Influencerin Cathy Hummels (35) oder der Becker-Tochter Anna Ermakova (23) werden Anrufe entgegennehmen und Teil der Spendenaktion sein. Übertragen wird die spektakuläre und herzergreifende Veranstaltung um 20:15 Uhr im ZDF.

Getty Images Sophia Thomalla und Alexander Zverev, 2021

Getty Images Katja Krasavice, Sängerin

Getty Images Roland Kaiser, Dezember 2021

