Seine Ex wirft Golden Bachelor Gerry Turner Fatshaming vor!

Gerry Turner wird mit harten Vorwürfen konfrontiert! Eigentlich läuft es bei dem Senioren aktuell besser denn je: Vergangene Woche machte er seiner Auserwählten im Finale von The Golden Bachelor einen Heiratsantrag – schon im kommenden Frühjahr wollen die Turteltauben den Bund der Ehe schließen. Doch nun gibt es unangenehme Schlagzeilen: Eine Verflossene wirft Gerry vor, sie wegen ihres Körpers beleidigt zu haben!

Gegenüber The Hollywood Reporter enthüllt eine ehemalige Partnerin des Bachelors jetzt Details aus ihrer Beziehung. Unter anderem habe Gerry sie wegen einer Gewichtszunahme abgelehnt, erklärt sie. "Ich nehme dich nicht mit zum Klassentreffen, wenn du so aussiehst", soll er zu ihr gesagt haben.

Gerry selbst reagiert auch bereits auf die Anschuldigungen. Er beteuert gegenüber The Los Angeles Times: "Meine einzige Antwort ist, dass ich im Moment so viele positive Dinge in meinem Leben habe. Ich habe keine Zeit, über Kommentare wie diesen nachzudenken. Ich bin glücklich, nach vorne zu schauen!" Damit dementiert er die Vorwürfe nicht.

Disney / John Fleenor Theresa Nist und Gerry Turner beim "The Golden Bachelor"-Finale

Instagram / goldengerryturner Gerry Turner, Golden Bachelor

Disney / John Fleenor Gerry Turner und Theresa Nist im "The Golden Bachelor"-Finale

