Warum lässt sich Golden Bachelor keine Zeit mit Hochzeit?

Das sind ihre Pläne! Gerry Turner durfte als Golden Bachelor nach der Liebe im TV suchen und das mit Erfolg. Die Kandidatin Theresa Nist verdrehte ihm den Kopf – im Finale gab es deshalb sogar einen Antrag. Die Turteltauben verlobten sich und sind auch nach den Dreharbeiten immer noch überglücklich. Jetzt verraten Gerry und Theresa, wie ihr besonderer Tag ablaufen soll!

Im Interview mit People offenbaren die US-Amerikaner, dass sie schon ganz bald vor den Traualtar treten wollen. Am 4. Januar werden Gerry und seine Liebste ihre Hochzeit feiern und die Fans werden das Spektakel miterleben dürfen – denn das Ganze wird im TV ausgestrahlt. "Wenn du in deinen 20ern bist und etwas ein Jahr lang aufschiebst, ist das okay, weil es nur ein sehr kleiner Teil deines Lebens ist", erklärt der Rosenverteiler.

Deshalb haben er und Theresa keine Zeit zu verlieren. "In den 70ern tickt die Uhr schneller. Und ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass ich die Richtige für mich gefunden habe. Also, warum nicht?", führt er aus. Auch Theresa ist sich sicher mit Gerry und träumt schon von ihrer Hochzeit.

Disney / John Fleenor Theresa Nist und Gerry Turner beim "The Golden Bachelor"-Finale

ABC/Brian Bowen Smith "Golden Bachelor" Gerry Turner

Disney / John Fleenor Gerry Turner und Theresa Nist im "The Golden Bachelor"-Finale

