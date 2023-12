"Temptation Island"-Emma ist für Jana-Maria "blonder Teufel"

Das lässt sie nicht länger auf sich sitzen! Bei Temptation Island V.I.P. wird Jana-Maria Herz (31) mit der harten Realität ihrer Beziehung konfrontiert. Ihr Freund Umut Tekin (26) flirtet seit dem ersten Tag mit Verführerin Emma Fernlund und scheint seine Partnerin dabei zu vergessen. Nach den zahlreichen Bildern, die die einstige Bachelor-Kandidatin gesehen hat, reicht es ihr: Jana-Maria bezeichnet Emma als "blonden Teufel"!

In der aktuellen Folge müssen die vergebenen Frauen Gedichte schreiben. Während manche dabei an ihren Partner in der anderen Villa denken, nutzt die Unternehmerin die Chance, um ordentlich auszuteilen: Ihre Wut richtet sich dabei vor allem gegen Emma. Promiflash hat bei Jana-Maria nachgehakt, warum Emma für sie einen Teufel darstellt. "Weil sie sich in eine Beziehung einmischt und einen vergebenen Mann verführen möchte. Das ist zwar ihr Job, aber in meinen Augen ist sie ein blonder Teufel", stellt die Beauty klar.

Auch wenn sie sich eigentlich sicher ist, dass sie einen Schlussstrich unter die Beziehung mit Umut setzen muss, hat Jana-Maria Bedenken, dass sie wieder einknicken könnte. "Wenn man Gefühle hat, ist es leicht nachzugeben. Ich liebe Umut und Liebe ist manchmal nicht einfach, es sind Gefühle, die man nicht einfach so abschalten kann", rechtfertigt sich die 31-Jährige gegenüber Promiflash.

Jana-Maria Herz im November 2023

Emma Fernlund

Umut und Jana-Maria, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

