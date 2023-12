Trotz "Selling Sunset"-Aus: Heather Rae und Bre bleiben BFFs

Ihrer Freundschaft kann nichts anhaben! Seit der ersten Staffel von Selling Sunset war Heather Rae Young (36) Teil des Makler-Casts und stellte immer wieder ihr Händchen für den Verkauf von millionenschweren Luxushäusern unter Beweis. Mittlerweile ist die siebte Staffel der beliebten Netflix-Show draußen – allerdings ohne Heather. Diese verkündete erst vor wenigen Wochen ihr Aus. Mit ihrer Kollegin Bre Tiesi bleibt Heather dennoch befreundet!

Das macht die 36-Jährige jetzt auf ihrem Instagram-Account deutlich. Unter einem Bild, auf dem Heather und Bre für die Kamera posieren, schreibt sie gerührt: "In fast jeder Hinsicht gegensätzlich, aber wir wurden sofort beste Freundinnen – und obwohl wir nicht mehr in derselben Sendung sind, ist unsere Freundschaft stärker denn je." Bre reagiert prompt in den Kommentaren auf die liebevollen Worte: "Ich liebe das und dich! Beste Freundinnen fürs Leben!"

Nachdem Fans bereits im Oktober vermutet hatten, dass die Blondine das Maklerformat verlassen wird, machte sie ihr Aus einen Monat später auf der Social-Media-Plattform offiziell. "Es ist bittersüß, kein Teil mehr von 'Selling Sunset' zu sein. Ich weiß, dass ich meine gesammelten Erfahrungen, weder gute noch schlechte, niemals ändern würde. Lasst das Drama beginnen! Aber ich werde kein Teil davon sein. Danke, weiter geht's", heißt es in dem Post. Alles im Leben passiere aus einem bestimmten Grund und jeder habe seine eigenen Pläne, so Heather.

Anzeige

Getty Images Heather Rae El Moussa, langjährige "Selling Sunset"-Maklerin

Anzeige

Instagram / theheatherraeelmoussa Josh Richards, Heather Rae und Bre Tiesi

Anzeige

Getty Images Heather Rae Young, "Selling Sunset"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de