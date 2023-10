Ohne Heather? Neue "Selling Sunset"-Season kommt im November

Das Warten hat bald ein Ende! Seit 2019 flimmert Selling Sunset über die Bildschirme. Die beliebte Netflix-Realityshow dreht sich um das glamouröse Leben der Immobilienmaklerinnen Hollywoods. Dabei geht es allerdings nicht immer nur um die zu verkaufenden Luxusvillen, sondern ziemlich oft um das Drama unter den Frauen. Und was die siebte Staffel zu bieten hat, können Fans schon im November erfahren!

Das gibt Netflix nun auf Instagram mit einem Foto des Casts bekannt: Die ersten Folgen der siebten Season sind ab dem 3. November auf der Streamingplattform abrufbar. Was auf dem Schnappschuss aber auffällt: Neben Chrishell Stause (42), Mary Fitzgerald (43) und Co. fehlt eine der Ladys – und zwar Heather Rae El Moussa (36)! Ist sie in der kommenden Staffel etwa nicht mit dabei?

Es wäre gut möglich, dass die Beauty sich eine kleine Auszeit von der Show nimmt – denn Anfang 2023 ist sie Mama geworden! Mit ihrem Mann Tarek El Moussa (42) bekam sie einen kleinen Jungen namens Tristan. Ganz verabschiedet hat sie sich von "Selling Sunset" aber wohl nicht. Wie sie im Netz anteasert, hat Heather wohl ein paar Gastauftritte: "Herzlichen Glückwunsch an meine Mädels zu Stafffel sieben! Vielleicht seht ihr mich in ein paar Episoden."

Anzeige

Netflix / Sara Mally "Selling Sunset"-Cast der 6. Staffel

Anzeige

Instagram / jasonoppenheim "Selling Sunset"-Crew

Anzeige

Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae Young, "Selling Sunset"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de