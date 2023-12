Jana Ina Zarrella könnte nicht ohne ihren Giovanni leben!

Sie spricht tief aus ihrem Herzen. Jana Ina (46) und Giovanni Zarrella (45) gehen seit fast 20 Jahren gemeinsam durchs Leben – und sind unzertrennlich. Im September feierten die brasilianische Moderatorin und der italienische Sänger bereits ihren 18. Hochzeitstag. Inzwischen sind die beiden nicht nur Eheleute, sondern auch stolze Eltern von zwei Kindern. Nun macht Jana Ina ihrem Mann Giovanni eine süße Liebeserklärung!

Beim "Backen mit nutella" plaudern die 46-Jährige und ihr Schwager Stefano (33) aus dem Nähkästchen. Dabei gewährt die Beauty einen tiefen Einblick in ihre Gefühlswelt. "Giovanni und ich sind nächstes Jahr 20 Jahre zusammen", erklärt sie freudestrahlend. Einen Partner an seiner Seite zu haben, den man wirklich liebe und der für einen da sei, habe sich Jana Ina immer gewünscht. "Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie mein Leben ohne diesen Italiener an meiner Seite ist – das geht gar nicht", gibt sie daraufhin zu.

Erst vor wenigen Wochen verriet der The Voice of Germany-Coach gegenüber Promiflash seinen persönlichen Schlüssel zum Eheglück. "Wir versuchen einfach, immer gut zueinander zu sein. [...] Das Wichtigste ist, dass man sich als Paar, aber natürlich auch als Familie weiterentwickelt." Doch auch ein bisschen Glück und ähnliche "Visionen der Liebe" gehören für ihn dazu.

Jana Ina und Giovanni Zarrella im November 2023

Jana Ina und Giovanni Zarella beim Deutschen Fernsehpreis 2023

Giovanni und Jana Ina Zarrella im Oktober 2023

