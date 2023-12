Laura Maria Rypa meldet sich zur angeblichen Krise mit Pie

Laura Maria Rypa (27) stellt einiges klar! Vor Kurzem machten Gerüchte die Runde, dass es zwischen der Influencerin und Pietro Lombardi (31) Probleme gäbe:Sowohl die Beauty als auch der Sänger haben einander im Netz entfolgt. Zusätzlich postete die Mutter eines Sohnes kryptische Zeilen und suchte das Gespräch mit der Temptation Island-Moderatorin Lola Weippert (27), was die Spekulationen noch weiter verdichtete. Nun gibt Laura endlich ein Statement zur angeblichen Beziehungskrise ab.

In ihrer Instagram-Story beantwortet die Verlobte des "Phänomenal"-Interpreten ihren Fans einige Fragen. In diesem Rahmen interessierte sich ein Nutzer sehr dafür, ob die Beauty noch vergeben oder wieder Single ist. "Wir waren nie getrennt", stellt die 27-Jährige klar und untermalt ihre Aussage mit einem Kuschelfoto von sich und ihrem Verlobten. "Es gibt Dinge, die nicht immer gleich mit unserer Beziehung zu tun haben", erklärt sie ihr Verhalten.

Noch am vergangenen Freitag verbrachte Laura auch Zeit mit ihrem Pietro und dessen Sohn Alessio (8) aus erster Ehe: Das zeigte ein Bild in ihrer Story, auf dem der Sänger mit dem Jungen vor dem Fernseher sitzt. "Leano durfte heute etwas länger wach bleiben, aber wir sind jetzt auch im Bett und die Jungs schauen jetzt noch einen Film", schrieb sie dazu. Auch da wirkte es schon so, als sei alles in bester Ordnung.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi im September 2020

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit ihrem Sohn Leano

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und sein Sohn Alessio im Dezember 2023

