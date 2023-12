Trennung von Pie? Laura Maria Rypa genießt einen Mädelsabend

Was hat das alles zu bedeuten? Vor wenigen Tagen wurden Gerüchte laut, dass es zwischen Laura Maria Rypa (27) und Pietro Lombardi (31) kriseln soll. Und das, obwohl bei ihren Fans als Traumpaar gelten: 2022 feierten sie nach einer langen Off-Phase ihr Liebes-Comeback, Anfang des Jahres begrüßten sie dann ihren Sohn Leano auf der Welt. Dass sich der Sänger und seine Verlobte aber nun nicht mehr im Netz gegenseitig folgen, wirft einige Fragen auf. Und auch Lauras Mädelsabend bringt die Gerüchteküche erneut zum Brodeln.

In ihrer Instagram-Story teilt die Beauty ein Bild von ihrem Essen und markiert ausgerechnet die Temptation Island-Moderatorin Lola Weippert (27), die im Rahmen ihrer Show schon oft in Berührung mit gescheiterten Beziehungen gekommen ist. "Es war wirklich ein so schöner Abend, es hat einfach unfassbar gut getan. […] Wir haben viel gegessen, wir haben viel gequatscht, vier Stunden nonstop", schwärmt die Mama von dem Dinner. Vor allem, dass sie aber so viel zu besprechen hatten, lässt die Fans aufhorchen. "Es tat einfach gut, sich mit jemandem auszusprechen und über alles zu reden", gibt sie zu. Ob sie damit das Beziehungschaos mit Pietro meint?

Wie ein Insider gegenüber Bild verriet, soll es zwischen dem "Phänomenal"-Interpreten und Laura momentan tatsächlich kriseln. Das sei aber nichts Neues: Das Paar durchlaufe oft Höhen und Tiefen in seiner Beziehung. Allerdings konnten sich die Influencerin und ihr Liebster in der Vergangenheit aber immer wieder zusammenraufen.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lolaweippert Lola Weippert im November 2023

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

