Maui: Wie kommt Ana Johnsons Babyname bei ihren Fans an?

Ana (30) und Tim Johnson könnten momentan wohl nicht glücklicher sein! Fünf Jahre hatten die beiden YouTuber vergeblich versucht, ein Baby zu bekommen – dieses Jahr hat es endlich geklappt. Am 7. Dezember erblickte ihr erstes Kind, ein kleiner Junge, das Licht der Welt. Wie ihr Spross heißt, haben die stolzen Eltern auch bereits verraten: Maui. Das sagen die Fans zu diesem außergewöhnlichen Namen!

Im Rahmen einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 10. Dezember; 18:10 Uhr] gaben insgesamt 786 Leser ihre Meinung zu Ana und Tims Babynamen ab – mit einem eindeutigen Ergebnis! 634 Teilnehmer (80,7 Prozent) sind von dem Namen Maui nicht so begeistert. 152 Personen (19,3 Prozent) finden ihn allerdings total schön.

Unter Ana und Tims Namensverkündung auf Instagram sieht das Meinungsbild schon ganz anders aus – die meisten sind große Fans von Maui. "Ich lese nur den Namen und bekomme am ganzen Körper eine Gänsehaut. Gerade weil ich mir vorstellen kann, welche Bedeutung er für euch hat" und "Was für ein schöner Name!", lauten zwei Kommentare. Ein weiterer User schreibt begeistert: "Maui – Ich liebe diesen Namen so sehr."

Instagram / anajohnson Ana und Tim Johnson mit ihrem Sohn

Instagram / anajohnson Ana Johnson im Oktober 2023

Instagram / anajohnson Ana Johnson und ihr Mann Tim

