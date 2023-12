Name, Gewicht und Co.: Ana Johnson verrät Details zu Baby!

Ana Johnson (30) gibt ihren Fans neue Einblicke in ihr Babyglück! Die deutsche Influencerin und ihr Partner Tim sind vor wenigen Tagen zum ersten Mal Eltern geworden: Am Donnerstag verkündete das Paar voller Stolz, dass ihr Sohn das Licht der Welt erblickt hat. Mit weiteren Details wie beispielsweise dem Namen hielten sich die beiden allerdings noch zurück. Bis jetzt: Nun verrät Ana neben dem Namen auch noch weitere Details zu ihrem Söhnchen!

Auf ihrem Instagram-Profil gewährt die frisch gebackene Mutter ihrer Community jetzt Einblicke in ihr Glück. "Maui – 7. Dezember 2023 – 56 Zentimeter – 3.800 Gramm", schreibt Ana. Nachdem sich der Kinderwunsch der beiden lange Zeit nicht erfüllte, sind sie jetzt umso glücklicher. "Nach fast 5 Jahren halten wir nun unseren größten Schatz in den Händen und können unser Glück kaum in Worte fassen", schwärmt der Webstar. Sie seien "verzaubert, verliebt und einfach unheimlich glücklich."

Außerdem berichtet Ana auch von den ersten Tagen, die sie gemeinsam mit ihrem kleinen Maui in den eigenen vier Wänden verbringt. "Wir lernen uns gerade erst richtig kennen und genießen unsere wertvolle erste Zeit zu dritt als kleine Familie", betont sie.

Instagram / anajohnson Ana Johnson und ihr Mann Tim

Instagram / anajohnson Ana und Tim Johnson mit ihrem Sohn

United Archives GmbH / ActionPress Ana Johnson, September 2019

