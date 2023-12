Nach Affäre: Natalie Portman wieder ohne Ehering unterwegs

Natalie Portman (42) hat turbulente Monate hinter sich! Die Schauspielerin und ihr Ehemann Benjamin Millepied (46) sind schon seit über zehn Jahren verheiratet. Im Sommer hatten dann allerdings Trennungsgerüchte die Runde gemacht. Der Grund für das Ehe-Aus soll eine Affäre des Regisseurs gewesen sein. Daraufhin sorgten die Eltern zweier Kinder für ein regelrechtes Liebes-Chaos: Einerseits waren sie noch gemeinsam unterwegs, andererseits zeigte sich die "Black Swan"-Darstellerin aber ohne ihren Ehering. So wie jetzt wieder: Natalie ist erneut ohne ihren Ehering unterwegs!

Diese neuen Fotos, die jetzt unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen Natalie am Samstag in Paris bei einem Fußballspiel. Während sie das Match voller Freude von der Tribüne aus verfolgt, trägt sie einen gelben Pullover, einen grauen Mantel und einen schwarzen Schal. Doch ein Accessoire fehlt: An Natalies Hand funkelt erneut kein Ehering.

Benjamin soll sich allerdings darum bemühen, die Ehe zu retten! Ein Insider behauptete vor wenigen Wochen gegenüber Page Six: "Ben tut alles, was er kann, damit Natalie ihm verzeiht." Die Schauspielerin habe bereits zugestimmt und wolle ebenfalls an der Beziehung arbeiten.

Getty Images Benjamin Millepied und Natalie Portman, Oscars 2020

Getty Images Natalie Portman, Schauspielerin

Getty Images Benjamin Millepied und Natalie Portman, 2011

