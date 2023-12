Raten oder singen? Das bevorzugt Rick bei "Masked Singer"!

Was ist Rick Kavanian (52) lieber? Ab Samstag wird der Komiker Álvaro Soler (32) bei The Masked Singer im Rateteam ersetzen. In der Sendung ist er aber kein Unbekannter. In der siebten Staffel hatte der Schauspieler selbst unter einer Maske gesteckt. Als der liebenswerte Rosty hatte er sich sogar bis ins Finale gesungen und den dritten Platz erreicht. Im Frühling bewies er aber auch schon sein Talent, die maskierten Promis zu enttarnen. Aber was ist Rick lieber – im Rateteam zu sitzen oder selbst teilzunehmen?

Im Interview mit ProSieben gibt der Synchronsprecher zu, dass er viel lieber rätselt. "Damals unter der Maske auf der Bühne stehen als kompletter Nicht-Sänger. Ich hatte so einen Blutdruck, das war echt hart", räumt er ein. Dennoch würde Rick immer wieder an der Show teilnehmen – auch wenn er das Rätseln um einiges entspannter finde.

Könnten seine Erfahrungen als ehemaliger Teilnehmer womöglich sogar von Vorteil sein? "Ich glaube zu erkennen, wann die Kolleginnen und Kollegen unter der Maske stimmliche Probleme oder Konditionsprobleme haben, wenn es zu heiß wird", erklärt Rick. Er glaubt aber, dass ihm das beim Raten nicht viel nutzen werde.

Rick Kavanian bei der Premiere von "Hui Buh und das Hexenschloss"

Rick Kavanian, Komiker

Rick Kavanian bei "The Masked Singer"

