Rosty ist zurück: Er ist der zweite "Masked Singer"-Rategast

The Masked Singer geht in eine neue Runde! In der vergangenen Woche feierte die achte Staffel der Gesangsshow einen fulminanten Auftakt: Im Rateteam saß neben der Stammbesetzung Ruth Moschner (46) und Rea Garvey (49) als erster Gast Wincent Weiss (30) – und war live dabei, als das Känguru aka Jan Josef Liefers (58) seine Identität lüften musste. In der zweiten Folge darf nun wieder ein anderer Star mitraten!

Auf Instagram gab die Show bekannt, wer diesmal versuchen wird, die Stimmen hinter den Kostümen zu erkennen: Rick Kavanian (52) wird am Pult Platz nehmen. Der Komiker kennt sich bestens mit der Show aus – immerhin verlieh er in der vergangenen Staffel dem Roboter Rosty seine Stimme und schaffte es mit seiner Figur sogar bis ins Finale. Ob ihm das wohl einen Vorteil beim Erraten der Masken bringt?

Die Fans in den Kommentaren sind jedenfalls schon mal begeistert von der Verkündung. "Wie cool ist das denn", "Ich freue mich jetzt schon" und "Sehr, sehr geiler Gast" waren nur einige der begeisterten Stimmen. Und auch Ruth scheint sich schon mächtig auf Rick neben sich zu freuen: "Mega!!!! Rosty is back!"

ProSieben / Willi Weber "Rosty" bei "The Masked Singer" 2022

Getty Images Rick Kavanian bei der "Dungeons And Dragons"-Premiere im März 2023 in Berlin

ProSieben/Willi Weber Das Rateteam in der ersten "The Masked Singer"-Show aus Staffel acht

