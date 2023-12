Realitystar Cedric Beidinger startet nun bei Polizei durch

Cedric Beidinger erfüllt sich seinen Traum! Der Realitystar nahm schon an diversen Shows teil: So war er etwa bei Ex on the Beach zu sehen oder auch bei #CoupleChallenge. Bevor der Fitness-Fan seine TV-Karriere startete, hatte er allerdings einen anderen Beruf: Er hatte eine Ausbildung bei der Polizei absolviert. Jetzt geht es für ihn zurück zu den Wurzeln: Cedric fängt wieder bei der Polizei an!

Promiflash berichtet der Influencer, dass er ab dem 1. Februar nächsten Jahres bei der Polizei Schleswig-Holstein arbeiten wird. "Ich hatte schon immer das Ziel, wieder bei der Polizei anzufangen, da ich schon eine Ausbildung bei der Bundespolizei erfolgreich absolviert hatte", führt Cedric aus. In den vergangenen Jahren hatte er immer wieder versucht, sich zwischen den TV-Formaten bei der Polizei zu bewerben. Er freue sich nun riesig, dass sein Traum in Erfüllung geht.

Derzeit steht der Fitnesstrainer erneut vor der Kamera. Mit seiner Freundin Hanna Annika (25) nimmt er an "Forsthaus Rampensau" teil! Dort tritt er gegen die anderen Kandidaten wie Jasmin Herren (44), Sam Dylan (32) oder Gina-Lisa Lohfink (37) in einer Hütte in den Bergen an, um sich die Gewinnsumme zu schnappen.

