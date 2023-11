Aus Angst: Anne Wünsche lässt sich doch nicht sterilisieren!

Anne Wünsche (32) macht einen Rückzieher! In der Vergangenheit betonte die Influencerin immer wieder, dass ihre Familienplanung nach ihren drei Kindern Miley, Juna und Sávio (1) abgeschlossen ist. Aus diesem Grund wollte sich das OnlyFans-Model im Rahmen eines operativen Eingriffs sogar sterilisieren lassen. Doch die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin hat ihre Meinung geändert: Anne lässt sich jetzt doch nicht sterilisieren!

In ihrer Instagram-Story gewährt Anne ihren Followern jetzt einen Einblick in ihre Verhütungsmethoden – und dabei erklärt sie auch, dass sie die OP nun nicht mehr vornehmen lassen will. "Ursprünglich wollte ich mich ja sterilisieren lassen, aber ich habe zu viel Angst vor den Nebenwirkungen", erklärt die dreifache Mutter und hebt ihre große Sorge hervor: "Unter anderem kann man seine Lust verlieren – und das wäre grauenvoll für mich."

Aber wie verhütet Anne denn dann eigentlich? "Aktuell bestimme ich meine fruchtbaren Tage mit einer App und einem Eisprung-Teststäbchen", betont der Webstar und fügt hinzu: "In dieser Zeit verhüte ich mit Kondom – auch wenn es weniger Spaß macht."

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit Tochter Miley und Sohn Sávio, August 2023

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige

Wehnert, Matthias/ Action Press Anne Wünsche bei der Venus 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de