Nach Aus bei den US Open: Sophia Thomalla tröstet ihren Alex

So kommt Alex Zverev (26) sicher schnell über die Niederlage hinweg! Gerade erst ist der Tennisprofi im Viertelfinale der US Open ausgeschieden – gegen Carlos Alcaraz war die deutsche Tennishoffnung ohne Chance. Nach dem Match klagte Alex darüber, dass sein Körper aktuell einfach zu schwach sei. Logische Konsequenz, dass er sich jetzt im Urlaub ausruhen muss. Immer verschmust an Alex' Seite: seine Freundin Sophia Thomalla (33).

Nach dem verpassten Grand-Slam-Titel urlaubt das Paar aktuell auf der französischen Insel Korsika. Von dort teilt die Moderatorin nun traumhafte Schnappschüsse auf Instagram – darunter zwei, auf denen Alex den Strand langläuft und seinen heißen Body präsentiert. Auch ein Kuschelfoto mit dem Sportler darf natürlich nicht fehlen. Arm in Arm grinst das Paar in die Kamera – so ist die Niederlage sicher bald überwunden.

Alex und Sophia hatten ihre Beziehung im Oktober 2021 öffentlich gemacht. "Wir kennen uns schon seit Jahren", plauderte Alex in der Doku "Zverev – Der Unvollendete" über ihr Kennenlernen aus. Gemeinsame Freunde hätten die beiden zusammengeführt – und nach dem ersten tieferen Treffen sei dann auch alles ganz schnell gegangen.

Instagram / sophiathomalla Alex Zverev im September 2023 auf Korsika

MediaPunch Alex Zverev und Sophia Thomalla auf dem Tennisplatz, März 2022

Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla

