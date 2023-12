41. Woche: Hannah Kerschbaumer ist bereit für die Geburt

Hannah Kerschbaumer (31) kann es wohl kaum mehr erwarten, ihr Baby endlich in den Armen zu halten! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Mann Chris verkündeten im Juni, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Seither dokumentiert das Paar seine Reise zum Familienglück im Netz. Doch so langsam neigt sich die Schwangerschaft dem Ende zu: Hannah ist bereits in der 41. Woche und ist wohl mehr als bereit für die Geburt!

Auf ihrem Instagram-Profil gibt die Influencerin ihren Fans jetzt ein neues Schwangerschaftsupdate. "41 magische Wochen mit dir", schreibt Hannah zu einem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie ihren kugelrunden Babybauch präsentiert. Außerdem betont die Mama in spe: "Sendet mir bitte etwas positive Energie, denn Mamabär ist so was von bereit, das Kleine kennenzulernen."

Auch wenn sich Hannah jetzt auf die Entbindung freut – die Schwangerschaft sei eine ganz besondere Zeit für sie gewesen! "Ich kann es nicht glauben, dass die Zeit so schnell verflogen ist", teilt sie ihre Gedanken und schwärmt: "Die Schwangerschaft war eine absolut unglaubliche Reise, die ich jederzeit wiederholen würde."

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer mit ihrem Freund Chris

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer im Oktober 2023

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, Influencerin

