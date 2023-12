Deshalb gab "Bachelor in Paradise"-Franzi Hannes einen Korb!

Warum gab sie ihm keine Chance? Nachdem es beim Bachelor nicht richtig geklappt hatte, suchte Franziska Temme (28) nach ihrem Mister Right in der diesjährigen Staffel von Bachelor in Paradise. Doch es sollte nicht richtig funken: Mit Amir, Max (27) und Dennis (24) hatte sie kein Glück. In der aktuellen Folge wollte Hannes (25) ihr schlussendlich eine Rose geben, doch die Influencerin lehnte ab und ging freiwillig nach Hause. Gegenüber Promiflash verrät Franzi nun, warum sie Hannes gekorbt hat!

"Auch wenn es nicht den Anschein gemacht hat, habe ich dennoch gemerkt, dass Hannes versucht, ein Spielchen mit mir zu spielen", betont die 28-Jährige gegenüber Promiflash. Nachdem sie fälschlicherweise Max vertraut hatte, wollte sie sich nicht noch einmal auf einen "falschen Typen" einlassen. Deshalb zog sie einen Schlussstrich und beendete ihre Zeit im Paradies: "Letztendlich bin ich einfach nur froh, dass ich diese Rose nicht angenommen habe und am Ende meinen eigenen Wert erkannt habe."

Hannes lästerte hinter Franzis Rücken über ihre Ernährung, kurz nachdem er sie zu einem Date eingeladen hatte. Das findet die Reality-TV-Bekanntheit total daneben, wie sie Promiflash erklärt: "Ich habe schon bemerkt, dass Hannes es nicht ernst meinte mit mir. Dennoch war ich schockiert, die Bilder zu sehen, als Hannes über mein Essverhalten gesprochen hat. Für mich ist Hannes sehr unehrlich im Paradise gewesen."

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Franziska Temme, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2023

Anzeige

RTL / Warner / Hana Naveh Hannes, “Bachelor in Paradise”-Kandidat 2023

Anzeige

Instagram / ziskat Franziska Temme, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de