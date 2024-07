Erster “Reality Queens”-Exit: Diese Kandidatinnen sind raus!

In der aktuellen Folge von Reality Queens müssen die ersten Damen ihren Koffer packen – Ärger ist dabei natürlich vorprogrammiert. Die Abenteurerinnen sollen jeweils eine Teamkollegin nominieren – Emmy (25) und Sandra (32) sind geschützt, da sie vorab zu den größten Zicken in ihren Gruppen gewählt wurden. "Ich hoffe, ihr habt Feuerlöscher, weil heute wird es hier heiß hergehen", ist sich Danni vor der Exit-Entscheidung sicher – und sie soll recht behalten! Noch während der Nominierung versucht Franzi (29) zu schummeln, um Vanessa anstatt Patricia (53) zu wählen. Das bleibt jedoch nicht unbemerkt. "Fair spielen ist nicht so deins. […] Für mich bist du absolut fake. "Du lächelst und machst auf süße kleine Blondine für die Kameras, aber du bist absolut fake", giftet daraufhin Jasmin (45). Am Ende müssen Danni und Franzi ihre Koffer packen.

Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit sammelt zwar ebenso viele Stimmen wie Jasmin, doch da Marlisa (34) Teamkapitänin ist, zählt ihre Stimme doppelt. Während Franzi friedlich von dannen zieht, macht Danni ihrem Ärger Luft. "Ich hoffe, meine Tochter wird euch allen kräftig in den Arsch treten, die mich hier rausgeworfen haben", wettert die Witwe von Jens Büchner (✝49) bei ihrem Abgang.

Nicht nur beim Exit knallte es in der fünften Folge der Show gewaltig. Vor allem Marlisa zieht den Ärger der Ladys auf sich. Vor dem Spiel, bei dem sich die Kandidatinnen gegenseitig ins Wasser schubsen müssen, verdrückt die 34-Jährige die ein oder andere Krokodilsträne. "Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ich wusste, dass ihre Show noch mal kommen muss", zegit sich bereits da Mitstreiterin Emmy genervt. Bei der nächsten Wasser-Challenge scheint Marlisas Angst jedoch wie weggeblasen. "Ich finde das einfach fragwürdig. Marlisa hat gestern so einen Aufstand gemacht wegen ihrer Angst. Und heute meldet sie sich freiwillig", übt Emmy erneut scharfe Kritik. Auch Carina poltert: "Marlisa ist in meinen Augen auf jeden Fall eine Schauspielerin und falsch."

RTL / Benno Kraehahn Daniela Büchner bei "Reality Queens"

RTL Franziska Temme bei "Reality Queens"

