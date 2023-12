"Bachelor in Paradise"-Hannes verurteilt Franzi fürs Essen

Meint er es überhaupt ernst? Derzeit suchen die Singles bei Bachelor in Paradise nach der großen Liebe. Hannes Münzer (25) zog erst relativ spät zu den anderen Kandidaten dazu und wollte eigentlich Michelle Schellhaas (28) kennenlernen. Doch auch Franziska Temme (28) und Karina Wagner (27) wecken sein Interesse. Aber obwohl er Franzi schöne Augen macht, zieht Hannes hinter ihrem Rücken fies über sie her!

"Weißt du, was ich mir wünschen würde? Dass wir beide die Chance bekommen, auf ein Date zu gehen", verrät Hannes Franzi im Einzelgespräch noch – dann geht der einstige Bachelorette-Kandidat jedoch zu Dennis Felber (24) und hört sich plötzlich ganz anders an. "Ich finde die [Karina] echt geil. Da könnte ich bei Franzi nie von sprechen! Die hat halt null Energie, die geht in die Küche und frisst irgendeine Scheiße. Kellogg's dreimal am Tag", verurteilt Hannes die Essgewohnheiten der Influencerin.

Doch trotz seiner Zweifel wählt er in der Nacht der Rosen Franzi. "Das Emotionale kam jetzt gerade mit Karina. Vom Kopf her denke ich aber: Geh mit Franzi, dann fährst du den sicheren Weg", meint Hannes im Einzelinterview. Die Are You The One?-Bekanntheit gibt ihm jedoch keine weitere Chance. "Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich es mit dir wirklich fühle. Es tut mir leid, ich nehme diese Rose nicht an", verkündet Franzi selbstbewusst. Sie und Hannes sind daher raus.

"Bachelor in Paradise" ab Freitag, 3. November, wöchentlich auf RTL+ abrufbar.

Franziska Temme, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2023

Dennis Felber und Hannes Münzer bei "Bachelor in Paradise"

Franziska Temme bei "Bachelor in Paradise"

