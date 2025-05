Absturz von Nico Legat: Franziska Temme verteidigt Marlisa

Nach dem Zusammenbruch von Nico Legat (27) auf Mallorca kochen die Emotionen im Reality-Kosmos weiter hoch. Nicos Freundin Nina Kristin (43) hatte dessen Ex-Freundin Marlisa Rudzio (35) schwere Vorwürfe gemacht: Sie sei während seines Rückfalls nicht für ihn da gewesen. Jetzt meldet sich Franziska Temme (30) zu Wort und verteidigt Marlisa öffentlich in ihrer Instagram-Story: "Ich finde es sehr bedauerlich und unangemessen, dass Nina Kristin Marlisa die Verantwortung für Nicos Zusammenbruch zuschreibt." Das Telefonat zwischen Nico und Marlisa habe sie persönlich miterlebt. Zu diesem Zeitpunkt sei Nico laut Franziska in guter Verfassung gewesen.

Dass Franziska ihrer Freundin Marlisa nun öffentlich den Rücken stärkt, kommt nicht von ungefähr. Inmitten der hitzigen Diskussionen auf Social Media war Marlisa zwischen die Fronten geraten – beschuldigt, im entscheidenden Moment nicht für Nico da gewesen zu sein. Die Welle der Empörung, die im Netz darauf folgte, war heftig. Umso deutlicher nun Franziskas Haltung: Hätte es auch nur den kleinsten Hinweis auf eine Verschlechterung von Nicos Zustand gegeben, hätten sie oder Marlisa selbstverständlich eingegriffen, betont die 30-Jährige in ihrer Story.

Marlisa hatte sich direkt nach den Anschuldigungen bereits selbst zu Wort gemeldet und klargestellt, dass sie bei ihrem letzten Treffen mit Nico keinerlei Anzeichen eines "Absturzes" bemerkt habe. Ihrer Schilderung zufolge habe Nico an jenem Abend ganz normal mit ihr gesprochen, sei weder verwirrt noch hilflos gewesen – im Gegenteil. Auch in der Kommunikation danach habe es keine Hinweise auf einen Rückfall gegeben. Zudem stellte sie klar, dass zwischen ihnen nie eine feste Beziehung bestand. Vielmehr, so Marlisa, befanden sie sich über längere Zeit in einer "Kennenlernphase". Diese emotionale Unschärfe könnte im Nachhinein zur öffentlichen Verwirrung beigetragen haben.

Instagram / nico.legat Nico Legat und Nina Kristin auf Mallorca, April 2025

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio, Influencerin

