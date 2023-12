Kat Dennings hat ihren Liebsten Andrew W.K. geheiratet!

Die Hochzeitsglocken haben für Kat Dennings (37) und Andrew W.K. geläutet! Die "2 Broke Girls"-Darstellerin geht seit ein paar Jahren mit dem Rocker gemeinsam durchs Leben! Dann überraschte die 35-Jährige ihre Fans mit freudigen Neuigkeiten: Im Mai 2021 hatte sich das Paar nämlich verlobt. Jetzt überrascht die Schauspielerin ihre Fans ein weiteres Mal: Denn Kat hat ihren Partner Andrew geheiratet!

Via Instagram teilt die Brünette die Neuigkeiten mit einem Foto. Diese Bilder sind für das Vogue-Magazin entstanden. Total stolz schreibt sie zu ihrem Beitrag: "Gerade erst geheiratet!" Auf dem Schnappschuss sieht man sie in einem glamourösen Brautkleid zusammen mit ihrem Mann vor einer malerischen Kulisse sitzen. Der 44-Jährige hält seine Liebste im Arm, während sie verträumt in die Kamera blicken.

Das Glück der beiden scheint perfekt zu sein! Die Verlobung war für die beiden auch ein ganz besonderer Moment gewesen: Kat und Andrew hatten sich gleichzeitig einen Hochzeitsantrag gemacht! "Ich hätte nie gedacht, dass ich es zustande bringe, denn ich bin eigentlich ein harter Brocken. Aber ich tat es. Ich weinte Freudentränen", hatte Kat ehrlich in der "The Drew Barrymore Show" zugegeben.

Anzeige

Instagram / katdenningsss Kat Dennings und Andrew W.K.

Anzeige

Instagram / katdenningsss Kat Dennings, "2 Broke Girls"-Darstellerin und Andrew W.K., Sänger

Anzeige

Instagram / katdenningsss Kat Dennings, Serien-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de