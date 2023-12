"Liege flach": Lena Meyer-Landrut musste in die Notaufnahme

Lena Meyer-Landrut (32) meldet sich mit einer erschreckenden Neuigkeit. Die einstige Eurovision Song Contest-Gewinnerin hält ihr Privatleben größtenteils hinter verschlossenen Türen. Im August machte sie jedoch öffentlich, dass sie vom Pferd gefallen war und sich dabei unter anderem einen doppelten Kreuzbeinbruch zugezogen hatte. Nun hat die "What I Want"-Interpretin offenbar wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen: Lena musste in die Notaufnahme...

In ihrer Instagram-Story teilt sie zunächst ein Schwarz-Weiß-Foto von sich, auf dem sie gekonnt für die Kamera posiert. Doch das darauffolgende Bild fällt weniger schön aus: Auf diesem sitzt sie in einem schwarzen Hoodie auf dem Boden eines Krankenhauses. Mit müden Augen blickt sie total erschöpft in die Kamera. "Kurzer Reality-Check: Nach diesem, wie ich finde, wirklich wunderschönen Foto zum zweiten Advent. Ich saß gestern in der Notaufnahme und liege so flach, wie schon lange nicht mehr", klärt sie ihre Fans auf. Den genauen Grund für ihren Krankenhausaufenthalt verrät sie allerdings nicht.

Auch wenn es Lena im Moment nicht gut geht, hat sie dennoch eine Sache, auf die sie sich freuen kann: Nachdem sie sich rund fünf Jahre aus der Musikbranche zurückgezogen hatte, kündigte sie im Oktober an, bald wieder auf Tour zu gehen! "Es ist offiziell. Die Tour 2024 wird kommen und ich freue mich so", kündigte sie an.

Mark Forster und Lena Meyer-Landrut

Lena Meyer-Landrut im Februar 2020

Lena Meyer-Landrut, Sängerin

