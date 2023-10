Nach fünf Jahren Pause: Lena Meyer-Landrut wieder auf Tour

Lena Meyer-Landrut (32) feiert ein kleines Comeback! Mit ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest eroberte die Sängerin 2010 die Herzen der Fans im Sturm. Seitdem legte Lena mit zahlreichen Songs wie "What I Want" oder "Don't Lie To Me" eine Megakarriere hin. Zuletzt zog sich Lena aber ein wenig aus der Musikbranche zurück und stand unter anderem für The Voice Kids vor der Kamera. Nun gibt es freudige News für ihre Fans: Lena wird im kommenden Jahr wieder auf Tour gehen!

Das verkündet die 32-Jährige auf ihrem Instagram-Account. "Es ist offiziell. Die Tour 2024 wird kommen und ich freue mich so", schreibt Lena. So wird die "Satellite"-Interpretin im kommenden Juni in sechs großen Städten in Deutschland auftreten. Damit kehrt Lena nach einer fast fünfjährigen Pause wieder zurück auf die großen Bühnen – zuletzt war Lena mit der "Only Love"-Tour deutschlandweit unterwegs.

Zuletzt war Lena wegen eines Unfalls außer Gefecht gesetzt. Die Musikerin war von einem Pferd gefallen und zog sich dabei unter anderem einen doppelten Kreuzbeinbruch zu. Wie schlecht es ihr danach ging, machte sie auf ihrem Social-Media-Account deutlich: "Bruch heilen kostet Kraft. [Ich] bin im Eimer."

Getty Images Lena Meyer-Landrut beim Eurovision Song Contest 2010

