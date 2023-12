Yeliz oder Marco? Dieser Bewohner gewinnt Promi BB 2023!

Die letzte Entscheidung ist gefallen! Marco Strecker (21) und Yeliz Koc (30) sind die letzten zwei Bewohner des Promi Big Brother-Containers. Im Laufe des großen Finales mussten am Montagabend bereits Matthias Mangiapane (40), Paulina Ljubas (26) und Peter Klein (56) ihre Koffer packen. Doch jetzt geht es einem weiteren Star an den Kragen, denn letztendlich kann nur einer das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro einsacken. Yeliz gewinnt "Promi Big Brother" 2023!

Nach den ersten drei Exits hatten die Zuschauer erneut Zeit, um für ihren Favoriten abzustimmen. Die Moderatoren Jochen Schropp (45) und Marlene Lufen (52) betonten in dieser Zeit immer wieder, wie knapp das Voting ist. Doch am Ende kann sich ein Bewohner durchsetzen: Yeliz hat die meisten Stimmen der Fans bekommen und ist damit die stolze Gewinnerin der diesjährigen Promi-BB-Staffel!

Die Promiflash-Leser haben die Platzierung bereits geahnt! In einer aktuellen Umfrage [Stand: 04. Dezember, 17:45 Uhr] gaben insgesamt 8.110 Fans ihre Einschätzung zum Promi-BB-Finale ab. Yeliz landete in dem Voting mit 2.977 Stimmen (36,7 Prozent) auf Platz eins. Dahinter lagen Marco mit 2.549 Votes (31,4 Prozent) und Peter mit 1.515 Klicks (18,7 Prozent). Paulina und Matthias belegten – genau wie bei Promi BB – in der Abstimmung den vierten und fünften Platz.

Yeliz Koc, Kandidatin bei "Promi Big Brother" 2023

Yeliz Koc, Influencerin

Matthias Mangiapane, Paulina Ljubas, Marco Strecker, Peter Klein und Yeliz Koc

