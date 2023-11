Marco macht bei Promi BB vierjährige Beziehung offiziell!

Marco Strecker (21) lässt die nächste Bombe platzen! Der Netz-Star gewann die diesjährige Promi Big Brother-Wildcard und durfte somit in den TV-Container einziehen. Dort unterhält er nicht nur, er bewegt auch die Zuschauer und seine Mitstreiter. Denn vor wenigen Tagen hatte er sein Coming-out. Lange Zeit hielt er seine Sexualität vor allem wegen seines Vaters geheim. Jetzt möchte er aber wohl keine Geheimnisse mehr haben. Marco erzählt bei Promi BB, dass er schon lange vergeben ist!

Im Livestream auf Joyn konnte man nun ein ganz ehrliches Gespräch zwischen ihm und Iris Klein (56) und Co. beobachten. Dabei erklärt Marco, dass er bereits seit vier Jahren mit seinem Internet-Kollegen Tobias zusammen ist. Die anderen staunen, wie er dies so lange geheim halten konnte. "Aber nicht vor jedem. Meine Mama, meine Schwester wussten es. Mein Vater nicht. Ich hatte immer Angst, dass er dann auf Abstand geht", führt er aus. Dass er jetzt so offen über sein Liebesleben spricht, sei nicht geplant gewesen.

"Ich war richtig angespannt, als ich hier reinkam, denn ich wusste: Irgendwann wird nach einer Freundin oder so gefragt. Daher bin ich echt glücklich", zeigt er sich zufrieden über sein Coming-out bei Promi BB. Zudem hatten viele Fans vorab spekuliert, ob Marco und Tobi ein Paar sein könnten. Sein Papa scheint jedoch nichts geahnt zu haben: "Mein Vater, meine Oma, meine Tanten, sie kannten ihn alle, aber nur als einen Freund von mir. Das war jedes Mal eine angespannte Situation [...]."

